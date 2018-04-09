Посольство РФ запросило Британию о сообщении в день покушения на Скрипалей

Посольство России в Лондоне запросило подтверждение и дополнительные сведения от министерства иностранных дел Великобритании касательно появившейся в британских таблоидах информации о якобы перехваченном аналитиками Королевских ВВС в день отравления Скрипалей сообщении.

Об этом сообщается в Twitter российского посольства.

Great (leaked) story of interception. We have requested confirmation and more details from @foreignoffice pic.twitter.com/OPNhESZUxq — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 9 апреля 2018 г.

Ранее английские газеты написали о том, что 4 марта аналитики Королевских ВВС на юге Кипра перехватили русскоязычное сообщение из Сирии, адресованное некоему официальному лицу в Москве, в котором говорилось, что "посылка доставлена" и что два человека смогли успешно скрыться. Информация была немедленно передана в центр правительственной связи Великобритании.

Отношения России и Туманного Альбиона резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом а234 причастна Москва. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей.

