Сын американского посла опубликовал фото Ленинграда 1970-х

В Сети обнаружился уникальный фотоархив, опубликованный сыном бывшего консула США Майклом Нойбертом. Американец поделился снимками, которые он сделал на 35-миллиметровую камеру в Ленинграде с 1974-го по 1977-й годы. Всего в коллекции Нойберта оказались 335 снимков. Среди них есть, к примеру, фотография Жаклин Кеннеди на Московском вокзале.