Найдены останки особи ихтиозавра, беременной на момент смерти восьмернёй

Учёные, проанализировав останки части скелета ихтиозавра (морские рептилии юрского периода), выявили останки эмбрионов. Иными словами, на момент смерти особь древнего существа, обитавшего на планете примерно 180 миллионов лет назад, была беременной.

Эксперты считают, что им удалось найти останки шести эмбрионов и вероятные останки двух других.

Восемь лет назад специалисты отыскали окаменелость, врезанную в небольшой валун, недалеко от Уитби (города в английском графстве Норт-Йоркшир). Правда, сам валун с драгоценным грузом был расколот пополам. Каждая его часть хранила кости древнего существа.

Хорошенько присмотревшись к находке, Мартин Ригби (Martin Rigby), владелец частной коллекции окаменелостей, предположил, что некоторые крошечные кусочки костей могут являться останками эмбрионов ихтиозавра. По этой причине он обратился к палеонтологам Университета Манчестера Майку Бойду (Mike Boyd) и Дину Ломаксу (Dean Lomax). К слову, не так давно Ломакс, тщательно изучив музейный экспонат, выяснил, что перед ним доселе неизвестный науке вид рода ихтиозавр, давший название всему отряду. Авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) подробно рассказывали об этом исследовании.

Но вернёмся к другой находке. Палеонтологи подтвердили предположение Ригби: оказалось, что окаменелость точно хранит останки шести не рождённых детёнышей и, возможно, двух других.

Анализируя окаменелые останки, палеонтологи должны были убедиться, что эмбрионы не являются результатом её сытного обеда.

"Мы рассматривали возможность того, что крошечные останки могли являться содержимым желудка, хотя казалось и маловероятным, что ихтиозавр за раз проглотил шесть-восемь эмбрионов или новорождённых ихтиозавров", — говорит Бойд.

Но анализ опроверг это предположение: перед учёными действительно были останки беременной особи.

Каждый эмбрион достигал в длину чуть более десяти сантиметров. А вот установить точный размер самки ихтиозавра довольно трудно, останки взрослого существа сохранились не так хорошо. Как отмечают специалисты, в среднем ихтиозавры вырастали до четырёх метров в длину.

Как уже отмечалось выше, ихтиозавры – это древние хищные морские рептилии, питавшиеся другими рептилиями, рыбами и морскими беспозвоночными (белемнитами, например). Собственно, по этой причине учёные и подумали сперва, что перед ними могут быть останки сытной трапезы существа.

Ихтиозавры не откладывали яйца, а были что называется живородящими.

Кстати, долгое время учёные спорили на эту тему. Впервые останки ихтиозавра "попались" специалистам в 1846 году, и тогда в области малого таза существа учёные разглядели останки одного эмбриона. Правда, долгие годы после открытия палеонтологи были уверены, что перед ними – лишь останки её съеденных жертв. Спустя время они выяснили, что эти юрские рептилии были живородящими, а останки принадлежали эмбрионам.

Благодаря такой особенности ихтиозаврам не нужно было покидать водную среду: они могли обитать, размножаться и развиваться исключительно в ней.

Специалисты подмечают, что внешний вид ихтиозавров очень напоминает дельфинов, несмотря на то, что последние появились намного позже. Учёные говорят, что это отличный пример конвергентной эволюции, при которой одинаковые черты появляются у несвязанных между собой видов.

Правда, в отличие от тех же дельфинов, ихтиозавры не кормили потомство молоком. И, как показывает анализ различных окаменелостей, они были способны давать жизнь сразу нескольким детёнышам.

Палеонтологи напоминают, что у потомства юрских рептилий были довольно сложные условия. А рождение сразу нескольких детёнышей означает, что выживет хотя бы часть из них.

Специалисты не могут ответить точно, какому роду или виду принадлежат останки существа. На сегодняшний день останки восьми различных видов ихтиозавров были обнаружены с эмбрионами. Чаще всего они принадлежали роду Stenopterygius. Как говорит Ломакс, возможно, и эту находку можно отнести к Stenopterygius, но сказать наверняка нельзя: ни у останков эмбрионов, ни у останков взрослой самки не были найдены какие-либо идентифицирующие признаки. "Тем не менее это важная находка", — заключает Ломакс.

Результаты работы представлены в научном издании Proceedings of the Yorkshire Geological Society.

Ранее древнейшие роды в камне раскрыли секреты происхождения ихтиозавров. Также учёные нашли самого древнего хищного ихтиозавра.