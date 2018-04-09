Ушел из жизни создатель пепелаца и гравицапы

Российское искусство понесло утрату. На 77 году жизни скончался российский художник, представитель кинетического направления в современном искусстве Вячеслав Колейчук. Колейчук преподавал в Московском архитектурном институте, был профессором кафедры рисунка Московского государственного открытого педагогического университета. Он умел своими работами создавать поражавшие всех иллюзии пространства и оптические фокусы.

Вячеслав Колейчук создал дизайн фантастических устройств гравицапы и пепелаца обитателей планеты Плюк для культового советского фильма "Кин-дза-дза", напоминает РИА Новости.

С Валерием Фокиным Вячеслав Колейчук делал "Превращение" в театре "Сатирикон".

"Каждый, кто видел этот спектакль, помнит, как фантастически преображалась конструкция дома Замзы, за какие-то считанные секунды, делая большого взрослого человека крошечным насекомым. Он чувствовал театр и все, что делал Колейчук, всегда изнутри, внутренне было невероятно театральным и артистичным", — рассказал ректор ГИТИС Григорий Заславский.