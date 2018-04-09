В Подмосковье нашли три расчлененных тела

Расчлененные тела двух мужчин и одной женщины обнаружены 9 апреля в деревенском доме на приусадебном участке в Подмосковье. Место происшествия в Раменском районе осмотрели эксперты-криминалисты. Устанавливаются личности погибших.

Обстоятельства убийства и давность смерти погибших выясняется, заявила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий.

Возбуждено уголовное дело по пунктам "а" и "д" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса России ("Убийство двух и более лиц"), сообщает "Интерфакс".