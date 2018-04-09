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9 апреля 201820:30 Александр Билибов

Свежий видеофейк как повод ударить по Сирии: кто снял постановочную химатаку

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После ночной ракетной атаки Израиля на базу сирийских ВВС в провинции Хомс в адрес Дамаска прозвучали угрозы со стороны США. Вашингтон заявил о праве на удар по Сирии из-за того, что в городе Дума якобы произошла химатака на мирное население. В ответ официальный Дамаск заявил, что страна будет защищаться, и призвал убедиться, что никакого применения отравляющих веществ не было.

На самом деле в городе Дума сирийские войска освободили заложников из числа мирных жителей, которых удерживали там террористы ИГИЛ (группировка запрещена на территории России). Военный корреспондент Александр Билибов побывал в Думе, увидел, как город покидают боевики, и поговорил с врачами, которые никакой химической атаки не заметили.

Первыми о ракетном ударе по территории Сирии сообщили местные телеканалы, новость с пометкой "срочно": "Военный источник передает о погибших и пострадавших в результате атаки. Наша система противовоздушной обороны сбила несколько ракет".

Позже появилось видео, на котором видна одна из ракет, выпущенных по авиабазе Т-4, что в провинции Хомс. Первое предположение — это американские "Томагавки", запущенные с кораблей ВМС США из акватории Средиземного моря. Однако эта информация не подтвердилась. Удар нанес Израиль. Около половины четвертого утра два истребителя F-15 этой страны, находясь в воздушном пространстве Ливана, выпустили 8 управляемых ракет. Пять из них удалось перехватить сирийским ПВО, остальные все же достигли цели. В результате ракетного удара среди персонала авиабазы есть погибшие и раненые. Российские советники, которые работают на этом объекте, не пострадали.

Эта атака, и тут вряд ли могут быть какие-то сомнения, стала реакций на появившуюся накануне информацию о якобы применении сирийской армией отравляющих веществ против террористов в Восточной Гуте. Однако ни одного подтверждения этому до сих пор нет, говорят медики "Красного полумесяца". Врачи этой международной организации многие годы работают в Восточной Гуте.

"6,7 и 8 апреля ни одного обращения в городе Дума с признаками химического отравления не было. Люди обращались с обычными диагнозами", — говорит Ясир Абдель Маджид, врач центральной больницы Думы.

О готовящейся провокации в Восточной Гуте предупреждали российские военные – В Генштабе узнали о планах боевиков еще за несколько дней до так называемой химической атаки.

Пункт пропуска "Мухаяд аль-Вафеддин". Именно через этот коридор сейчас выходят боевики террористической организации "Джейш аль-Ислам", что сейчас находятся в городе Дума. В ближайшие дни территорию этого населенного пункта должны покинуть около 8 тысяч участников незаконных вооруженных формирований и еще порядка 40 тысяч членов их семей и мирных жителей.

В конце прошлой недели выход террористов из последнего оплота в Восточной Гуте был приостановлен по их собственной инициативе. Против террористов, отказавшихся покидать свои позиции у городка, сирийская правительственная армия начала силовую операцию. Тогда боевики снова запросили переговоры и заявили о готовности покинуть город.

Каждый раз, когда сирийская армия добивается успеха в борьбе против терроризма, тут же появляются обвинения в использовании химического оружия. Это повод для того, чтобы продлить присутствие террористов в Думе. Акция планировалась заранее. На этот счет есть задокументированная и подтвержденная информация. Сирия уже выступала с предупреждениями на этот счет.

"Это еще раз доказывает, что никакое химическое оружие в этом районе не применялось, и все обвинения в адрес правительственных войск со стороны Запада — не более, чем очередная фальшивка", — объясняет Юрий Евтушенко, начальник Российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

Авторы очередного информационного фейка хорошо известны — это организация под название "Белые каски". В Сирии они ведут свою деятельность с 2013 года и за это время буквально наводнили Интернет чудовищными кадрами жертв якобы химических атак. Так было и в Аллепо, и в Идлибе. Теперь вот Восточная Гута. Каждый раз их ловят на изготовлении фальшивок, постановочных съемках и прямой лжи. Но зачастую после каждой такой информационной утки по Сирии следуют удары. И нынешний случай, похоже, не исключение.

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