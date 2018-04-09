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9 апреля 201820:36 Валентин Богданов

Трамп примет решение по Сирии в ближайшие двое суток

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Совсем немного остается до начала Совбеза ООН, который 9 апреля проведет сразу два заседания. Первое, посвященное предполагаемой химатаке в сирийской Думе, инициировали девять государств, среди которых — США, Франция и Британия. То есть страны, представители которых уже обвинили во всём Дамаск, не дожидаясь никаких доказательств. Второе будет созвано по запросу России и посвящено угрозе международному миру и безопасности.

Что делать с Сирией, Дональд Трамп и его военные решат в течение максимум двух суток. Кто виноват в химическом инциденте в Восточной Гуте, даже не обсуждается.

"Мы внимательно следим за ситуацией. Консультируемся с военными и другими партнёрами. Мы примем конкретное решение в течение следующих 24-48 часов", — сообщил президент США.

За спиной Трампа — "неокон" Джон Болтон. У нового советника президента США по национальной безопасности сегодня первый рабочий день. Что может насоветовать человек, предлагавший бомбить Тегеран и Пхеньян, догадаться несложно. Глава Пентагона генерал Джеймс Мэттис по прозвищу "Бешеный пес" тоже застыл в боевой стойке.

- Во-первых, нам необходимо подумать, почему химоружие вообще было использовано, когда Россия выступала основным гарантом ликвидации химического оружия в Сирии. Мы будем работать с нашими союзниками, чтобы решить эту проблему.

- Исключаете ли вы возможность авиаударов против Асада?

"На данный момент я ничего не исключаю", — заявил Мэттис.

Новой войной на Ближнем Востоке запахло после кадров из Восточной Гуты, которые телеканал CNN информационным молотком двое суток подряд вбивает в головы телезрителей.

Либеральным американским СМИ президент США обычно не доверяет. Называет фейк-ньюс. Но сообщения о химических атаках в Сирии у Трампа отключают критическое мышление и включают Twitter.

"Много погибших, в том числе женщин и детей, в безумной химической атаке в Сирии. Район зверств закрыт и окружен сирийской армией, что делает его абсолютно недоступным для внешнего мира. Президент Путин, Россия и Иран ответственны за поддержку животного Асада. Придется заплатить большую цену. Откройте район немедленно для медицинской помощи и верификации. Еще одна гуманитарная катастрофа без какой-либо причины. Дико", — написал Трамп в своем блоге.

Доказательств вины официального Дамаска — снова никаких. То, что Башар Асад , успешно освобождающий анклавы вблизи сирийской столицы от террористов вообще-то последний человек, которому сейчас нужно было бы что-то подобное — оставлено за скобками. Сценарий как под копирку. Словно позаимствован из папки, которую позабыл в Овальном кабинете Джордж Буш-младший.

"Вот главная проблема "эры Трампа" — отсутствие качественной информации. Вместо этого он основывается на FoxNews. Зависимость президента от этого и других про-трамповских каналов приводит к "импульсивным поступкам" с его стороны", — заявил ведущий телеканала CNN.

Однако выбором мер наказания американская администрация займется уже сегодня. Среди них и очередные санкции против России. Исполнять рекомендации придется министру финансов США Стивену Мнучину.

"Мы будем рассматривать эту ситуацию. Я ожидаю новой информации от комитета по нацбезопасности. Как дал понять твит президента — это очередной ужасный пример режима Асада. — Военный ответ рассматривается? — Не могу сказать, каким будет наш ответ, но уверяю вас, что мы с президентом рассмотрим все возможности", — заявил Мнучин.

А ведь еще 13 марта глава российского Генштаба сообщал о готовящихся провокациях с химическим оружием в Восточной Гуде ради создания casus belli. То есть повода к войне. А тут еще сам Трамп десять дней назад заявил, что собирается вывести из Сирии американские войска.

В Сенате недовольны. С момента предыдущего удара США по сирийской территории прошел ровно год. На Капитолийском холме просят повторить.

"Когда это произошло в прошлый раз, президент осуществил целенаправленный удар, чтобы стереть с лица земли некоторые их объекты. Этот вариант, возможно, нам стоит рассмотреть и сейчас. Думаю, что в свете того, что случилось, президенту придётся переосмыслить свой план по преждевременному выводу войск", — сообщила Сьюзан Коллинз, член комитета Сената США по разведке.

Ну, а пока в Белом доме продумывают варианты воздействия на Дамаск, плечо Вашингтону услужливо подставляют союзники. Франция, которую поддержали еще восемь стран, призвала к проведению срочного заседания Совбеза ООН. Ситуацию в Сирии, правда, рассмотрят в контексте угрозы международному миру и безопасности. На этом настояла Россия.

8 апреля Дональд Трамп беседовал по телефону с Эммануэлем Макроном. Согласовывали позиции, с которых собираются выступать единым и пока что дипломатическим фронтом. Но параллели мрачные. Саркози, Ливия. Резолюция № 1973.

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