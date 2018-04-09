Трамп примет решение по Сирии в ближайшие двое суток

Тема:
Конфликт в Сирии 25 минут назад
Трамп примет решение по Сирии в ближайшие двое сутокЧитайте нас в Telegram
Совсем немного остается до начала Совбеза ООН, который 9 апреля проведет сразу два заседания. Первое, посвященное предполагаемой химатаке в сирийской Думе, инициировали девять государств, среди которых — США, Франция и Британия. То есть страны, представители которых уже обвинили во всём Дамаск, не дожидаясь никаких доказательств. Второе будет созвано по запросу России и посвящено угрозе международному миру и безопасности.
Что делать с Сирией, Дональд Трамп и его военные решат в течение максимум двух суток. Кто виноват в химическом инциденте в Восточной Гуте, даже не обсуждается.
"Мы внимательно следим за ситуацией. Консультируемся с военными и другими партнёрами. Мы примем конкретное решение в течение следующих 24-48 часов", — сообщил президент США.
За спиной Трампа — "неокон" Джон Болтон. У нового советника президента США по национальной безопасности сегодня первый рабочий день. Что может насоветовать человек, предлагавший бомбить Тегеран и Пхеньян, догадаться несложно. Глава Пентагона генерал Джеймс Мэттис по прозвищу "Бешеный пес" тоже застыл в боевой стойке.
- Во-первых, нам необходимо подумать, почему химоружие вообще было использовано, когда Россия выступала основным гарантом ликвидации химического оружия в Сирии. Мы будем работать с нашими союзниками, чтобы решить эту проблему.
- Исключаете ли вы возможность авиаударов против Асада?
"На данный момент я ничего не исключаю", — заявил Мэттис.
Новой войной на Ближнем Востоке запахло после кадров из Восточной Гуты, которые телеканал CNN информационным молотком двое суток подряд вбивает в головы телезрителей.
Либеральным американским СМИ президент США обычно не доверяет. Называет фейк-ньюс. Но сообщения о химических атаках в Сирии у Трампа отключают критическое мышление и включают Twitter.
"Много погибших, в том числе женщин и детей, в безумной химической атаке в Сирии. Район зверств закрыт и окружен сирийской армией, что делает его абсолютно недоступным для внешнего мира. Президент Путин, Россия и Иран ответственны за поддержку животного Асада. Придется заплатить большую цену. Откройте район немедленно для медицинской помощи и верификации. Еще одна гуманитарная катастрофа без какой-либо причины. Дико", — написал Трамп в своем блоге.
Доказательств вины официального Дамаска — снова никаких. То, что Башар Асад , успешно освобождающий анклавы вблизи сирийской столицы от террористов вообще-то последний человек, которому сейчас нужно было бы что-то подобное — оставлено за скобками. Сценарий как под копирку. Словно позаимствован из папки, которую позабыл в Овальном кабинете Джордж Буш-младший.
"Вот главная проблема "эры Трампа" — отсутствие качественной информации. Вместо этого он основывается на FoxNews. Зависимость президента от этого и других про-трамповских каналов приводит к "импульсивным поступкам" с его стороны", — заявил ведущий телеканала CNN.
Однако выбором мер наказания американская администрация займется уже сегодня. Среди них и очередные санкции против России. Исполнять рекомендации придется министру финансов США Стивену Мнучину.
"Мы будем рассматривать эту ситуацию. Я ожидаю новой информации от комитета по нацбезопасности. Как дал понять твит президента — это очередной ужасный пример режима Асада. — Военный ответ рассматривается? — Не могу сказать, каким будет наш ответ, но уверяю вас, что мы с президентом рассмотрим все возможности", — заявил Мнучин.
А ведь еще 13 марта глава российского Генштаба сообщал о готовящихся провокациях с химическим оружием в Восточной Гуде ради создания casus belli. То есть повода к войне. А тут еще сам Трамп десять дней назад заявил, что собирается вывести из Сирии американские войска.
В Сенате недовольны. С момента предыдущего удара США по сирийской территории прошел ровно год. На Капитолийском холме просят повторить.
"Когда это произошло в прошлый раз, президент осуществил целенаправленный удар, чтобы стереть с лица земли некоторые их объекты. Этот вариант, возможно, нам стоит рассмотреть и сейчас. Думаю, что в свете того, что случилось, президенту придётся переосмыслить свой план по преждевременному выводу войск", — сообщила Сьюзан Коллинз, член комитета Сената США по разведке.
Ну, а пока в Белом доме продумывают варианты воздействия на Дамаск, плечо Вашингтону услужливо подставляют союзники. Франция, которую поддержали еще восемь стран, призвала к проведению срочного заседания Совбеза ООН. Ситуацию в Сирии, правда, рассмотрят в контексте угрозы международному миру и безопасности. На этом настояла Россия.
8 апреля Дональд Трамп беседовал по телефону с Эммануэлем Макроном. Согласовывали позиции, с которых собираются выступать единым и пока что дипломатическим фронтом. Но параллели мрачные. Саркози, Ливия. Резолюция № 1973.
Ранее по теме
-
"Белые каски" даже не заботятся о достоверности: очередной вброс фабрики фейковых новостей25 минут назад
-
Свежий видеофейк как повод ударить по Сирии: кто снял постановочную химатаку38 минут назад
-
Российские военные врачи не нашли следов химического отравления в сирийской Думе46 минут назад
-
Трамп не исключил удара по Сирии в ответ на химатаку1 час назад
-
А была ли химатака: Запад повелся на очередное липовое видео от "Белых касок"1 час назад
-
Атака на авиабазу Т-4: Сирия неприятно удивила "неизвестного" агрессора1 час назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Израиль атаковал сирийскую авиабазу
- Российские акции ушли в красную зону
- Сирийские врачи опровергли данные о химическом отравлении
- Генпрокуратура РФ раскрыла, как вела себя Тереза Мэй в прошлом
- В Германии расследуют атаку в Мюнстере
Самое читаемое
-
Камера запечатлела момент убийства силовиками мужчины. Видео
- Очнувшийся Скрипаль заговорил
- В московском метро пассажиру поездом оторвало ноги
- Умершая актриса Анжелика Волчкова просила врачей не разглашать свой диагноз
- Сухогруз, влетевший в особняк за 85 миллионов долларов, шел из России в Саудовскую Аравию. Видео
Авто.Вести.Ru
-
Богатые тоже бьются: пьяный подросток вдребезги разбил дорогой Porsche!
- Самое быстрое купе BMW M2 показали до премьеры
- Московский автосалон могут пропустить десятки компаний
- Nissan сообщил, когда начнет выпускать обновленные Qashqai и X-Trail в России
- Новый утильсбор: самые популярные машины, которые подорожают
Экономика
-
Акции "РусАла" упали вдвое на фоне санкций США
- Почему ФРС не боится обвала рынков?
- Россия готовит ответ на санкции США
- Прокси-война Ирана и саудитов угрожает сделке ОПЕК
- Худшего момента для торговых войн сложно представить
Недвижимость
-
Не Энистон: после развода Питта утешает архитектор
- По соседству с Роналду: что купить в Португалии по цене московской двушки
- Владельцы торговых центров продолжают играть с огнем
- 5 регионов с самым дешевым жильем
- Подальше от центра: почему покупатели жилья уезжают за МКАД
Вести.Медицина
-
5 ранних признаков шизофрении, которые полезно иметь в виду
- Как и почему операции по снижению веса увеличивают количество разводов
- Есть вопрос: может ли похмелье длиться дольше одного дня
- Что такое катаракта и как ее лечат?
- Инструкция: как избавиться от запаха чеснока и лука изо рта
Вести в 20.00
-
Британские спецслужбы против морских свинок
- В саратовских Шиханах не нашли химоружия
- Физраствор или формалин: цена ошибки
Москва 24
-
Стоны мешали спать: найден мужчина, зарезавший пациента больницы
- 4-месячная девочка умерла после отказа матери лечить ее от ВИЧ
- Подростка жестоко избили за "неправильную одежду"
- Студента задержали за шантаж школьницы интимными фото
- Избивший DJ Smash экс-депутат остался на свободе
Вести.Hi-tech
-
Обзор Xiaomi Redmi 5 Plus: бюджетник в "высоком" стиле
- Apple: модульный Mac Pro выйдет в 2019 году
- Новые смартфоны-флагманы Huawei в России дешевле, чем в Европе
- Искусственный интеллект поможет фотографам электрошоком
- Дуров не отдает ключи от Telegram. Что будет с мессенджером?
Вести-Москва
-
Гонщик на BMW заявляет, что не сбивал погибшую женщину
- Весна в столице: переобуваться или подождать?
- В Параде Победы впервые примут участие истребители Су-57
- Первая полуподземная станция столичного метро почти готова
- Пасхальный фестиваль посвятили благотворительности
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Обнаружена древнейшая в Солнечной системе магнитная запись
- "Бесшумная" гарнитура позволит людям общаться с компьютерами без слов
- Вне Галактики впервые открыта "невидимая" нейтронная звезда
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Вычислены главные голливудские провалы 2017 года
- Лучшие фильмы про любовь
- Уилла Смита унизил силиконовый робот
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Русская модель отказала в любви арабскому олигарху и села в тюрьму
- Почему свадьба Александра Фатюшина разозлила Наталью Гундареву
- "Ты не мужик!": за что директор известного музыканта убил тещу?
- Бывшая любовница Караченцова хочет забрать его в Париж
Телеканал "Культура"
-
Названо имя нового худрука "Табакерки"
- Михаила Угарова проводили в последний путь аплодисментами
- 24 года без Курта Кобейна. Видео
- В ЦДХ покажут работы Бэнкси