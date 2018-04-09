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9 апреля 201820:43 Татьяна Ремезова

"Белые каски" даже не заботятся о достоверности: очередной вброс фабрики фейковых новостей

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Очередной вброс "Белых касок", как "доказательство химической атаки в Думе", сделан по всем канонам плохосрежиссированной фальшивки. Это стандартные приемы, на которых псевдо-волонтеров ловили уже неоднократно. Проанализируем новые кадры.

Дергающаяся камера, но при этом много крупных эмоциональных планов. Больница. Якобы жертв химатаки обильно поливают из шлангов. Дети дрожат — мокрые и раздетые вполне могли и просто замерзнуть. Некоторые то ли без сознания, то ли мирно спят. Младенцам чем-то брызгают в рот, те ожидаемо морщатся и пытаются это выплюнут обратно.

О том, что боевики готовят очередную химическую провокацию, Россия предупреждала на самом высоком уровне. Неделю назад в Анкаре Владимир Путин даже объяснил, почему провокация будет именно сейчас.

"В качестве общей стратегической цели видим окончательный разгром террористов, которые не оставляют попыток дестабилизировать ситуацию на земле, пытаются сорвать усилия по продвижению мирного процесса. В ход идут любые средства. Нами получены, например, неопровержимые доказательства подготовки боевиками провокаций с использованием отравляющих веществ", — заявил тогда президент России.

Примерно месяц назад в Сеть попали фотографии предположительно из съемочного павильона "Белых касок" в Восточной Гуте. Здесь есть костюмерная и гримерка: бутафорские человеческие конечности, бутылка с киношной кровью, грим для нанесения ран. На другой фотографии — один из "белокассочников" щедро обрабатывает детей строительной пылью, чтобы они выглядели как вытащенные из-под завалов жертвы бомбардировок.

Но нас на этой фотографии заинтересовала другая деталь — кино-хлопушка с надписями на арабском. Сверху разборчиво: "Национальная киноорганизация". Это реальная сирийская кинокомпания, снимающая документальные фильмы. Мы нашли их съемки от 5 апреля — хлопушка выглядит совсем иначе. На нашей с фото почему-то ни названия фильма, ни даты съемок. На нижней строчке: крайне неразборчиво имя режиссера Наждат Анзур. В прошлом это действительно известный сирийский кинодеятель, а до недавнего времени — председатель парламента Сирии. То есть "Белые каски" свой обман беззастенчиво смакуют и сами делают все, чтобы быть разоблаченными.

Каски, похоже, особо и не скрывают, что являются фабрикой фейков — кто-то даже называет их "пиар-отделом сирийского филиала "Аль-Каиды" (организация запрещена в России). Но не позорно ли Соединенным Штатам основывать свои обвинения в адрес Дамаска и Москвы на таких некачественных фальшивках? Впрочем, "Белые каски" для этого и созданы. Они, если помните, финансируются Великобританией и США.

Хорошо, если жертвы подставные и умирают только для картинки. Год назад правозащитная организация врачей из Швеции обвинила "Белые каски" в убийстве детей ради реалистичных кадров. На очевидный прокол авторов новой постановки сегодня обратил внимание и глава МИД России Сергей Лавров.

"Многие видели здесь эти кадры, когда детей, взрослых поливают обильно водой из ведер, причем делают это люди, которые никак ничем не защищены от возможного воздействия того вещества, от которого пострадали те, кому они оказывают помощь. Это все очень напоминает и кадры годичной давности, когда так называемые "Белые каски", которые доказали уже свою жульническую природу, без каких-либо специальных средств защиты работали с воронкой, которая, по утверждению этих же "Белых касок", образовалась в результате сбрасывания бомбы с зарином", — напомнил глава российской дипломатии.

Год назад в Идлибе — идентичные кадры. Больница, дети. Только от зарина их зрачки должны были бы быть сужены. Но кустарным сценаристам и их хозяевам такая проработка деталей, видимо, показалась излишней.

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