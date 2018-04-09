В Индии поезд с тысячью пассажиров укатился со станции

В Индии вагоны поезда, который курсировал между штатами Гуджарат и Ориша, уехали со станции во время замены локомотива. В составе из 22-х вагонов находились около 1000 пассажиров, сообщает CNN.

Поезд проехал 12 километров перед тем, как его удалось установить. Ни один человек, к счастью, не пострадал.

По предварительной версии, работники железной дороги нарушили правила безопасности, не заблокировав вагоны. Ехавший задом поезд удалось остановить с помощью положенных на рельсы деревянных колодок, когда состав замедлил ход.

Местные власти расследуют этот инцидент. В настоящий момент семь сотрудников индийской железной дороги отстранены от работы.