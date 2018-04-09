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Отравление Скрипаля 1 час назад

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9 апреля 201821:15 Дмитрий Мельников

Как убивают в Британии: сенсационные данные Генпрокуратуры России

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Лондон раскручивает кампанию вокруг "дела Скрипаля" по уже отработанному ранее антироссийскому сценарию. Это заявление сделала Генпрокуратура России. В ведомстве нашли сходство между отравлением Скрипалей, Александра Литвиненко и смертью Бориса Березовского. Российские эксперты уверены, что в гибели Литвиненко был заинтересован в первую очередь Березовский. А его смерть была выгодна британским властям. И во всех этих случаях Лондон, как и сейчас, отказывался сотрудничать с Москвой для установления истины.

Безосновательные обвинения, которые с первого дня звучат из Лондона в адрес Москвы по "делу Скрипалей", вынудили российские правоохранительные органы придать огласке до этого неизвестные документы и факты, которые проливают свет на действия властей Соединенного Королевства.

Руководство генеральной прокуратуры России демонстрирует журналистам переписку ведомства с... Терезой Мэй. Главой британского правительства, а в прошлом — руководителем министерства внутренних дел Великобритании. Вот одно из таких писем, направленных Москвой "Госпоже Мэй. Лично" в 2010 году по поводу обеспечения британскими властями безопасности участников уголовного процесса по делу Бориса Березовского. В письме речь идет проживающем в Великобритании Владимире Терлюке, которого Березовский и его партнеры еще в 2003 году склоняли дать ложные показания.

"В заявлении Терлюка сообщалось, что в период с мая по сентябрь 2003 года Березовский, Литвиненко и Александр Гольдфарб, а также их американские адвокаты в течении длительного времени пытались склонить Терлюка с помощью подкупа и угроз к обращению в правоохранительные органы Великобритании с заведомо ложным заявлением о его принадлежности к российским спецслужбам и якобы участии Терелюка в подготовке убийства Березовского", — пояснил советник Генпрокурора России Николай Атмоньев.

Терлюк, по данным Генпрокуратуры, лжесвидетельствовать отказался. И тогда Литвиненко и Гольдфарб по поручению Березовского написали на него донос. Скотланд-Ярд тогда начал расследование, но в итоге дело закрыли за отсутствием реальных фактов подготовки покушения. Однако убежище в Лондоне под предлогом якобы готовящегося покушения Березовскому дали незамедлительно. О том, что эта угроза — фикция, в Лондоне отлично знали, но вели свою игру.

"Эти материалы указывают на то, что британские власти, предоставляя Березовскому статус беженца, были осведомлены о ложном характере заявления относительно подготовки покушения на Березовского в Лондоне летом 2003 года, которые используются в качестве основания для получения им убежища. Эти материалы также свидетельствуют о том, что еще за несколько месяцев до смерти Литвиненко в МВД Великобритании имелись данные о наличии реальной угрозы безопасности Литвиненко и других лиц, причастных к обстоятельствам получения Березовским статуса беженца с помощью инсценировки покушения на него. Однако никаких мер для защиты этих лиц своевременно принято не было", — отметил замгенпрокурора Саак Карапетян.

Свидетель и непосредственный участник организации фиктивного покушения на Березовского Литвиненко был отравлен в Лондоне в тот момент, когда стал представлять угрозу для беглого олигарха, заявляют в Генпрокуратуре. На запросы о доступе к материалам расследования Литвиненко из Лондона приходят отказы, все документы строго секретны. Однако следователи прокуратуры Гамбурга, которая вела свое расследование, материалами с россиянами поделилась. Вот это заключение немецких коллег, которое полностью противоречит раскрученной в мировых СМИ версии Лондона.

"Согласно выводам наших немецких коллег, оценка всех собранных прокуратурой Гамбурга доказательств, в том числе полученных и из Великобритании, в частности, данных об установленных британскими органами следствия местах заражения полонием-210, указывает на то, что полоний находился в Лондоне еще до прибытия туда Лугового и Ковтуна 1 ноября 2006 года, — огласил полученные от немцев материалы советник генпрокурора России Николай Атмоньев. — Согласно выводам прокурора Редера, наибольшая степень заражения, причем, я подчеркиваю, это исходя из данных, которые предоставили в Германию британская полиция, максимальная степень радиационного заражения была обнаружена в лондонском офисе Бориса Березовского".

Загадочные происшествия с россиянами в Соединенном Королевстве — смерти Литвиненко, Березовского, бывшего топ-менеджера "Аэрофлота" Глушкова, отравление Скрипалей. В Генеральной прокуратуре России отмечают схожий почерк и подозрительное нежелание британцев взаимодействовать в установлении истины. Велика, судя по всему, в этом и личная роль Терезы Мэй. Максимальное количество отказов в предоставлении информации и выдаче беглых российских преступников пришлось на те годы, когда именно она возглавляла министерство внутренних дел Великобритании.

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