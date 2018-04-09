Власти Британии намерены снести дом Сергея Скрипаля в Солсбери, а также бар и ресторан, где могло произойти предполагаемое отравление. Таким образом, как заявили в российском посольстве, Лондон окончательно спрячет все концы в воду. В британской полиции мотивируют свои действия тем, что эти места якобы представляют угрозу местным жителям. Правда, именно в этот район стали стягиваться полчища крыс, которые никакой опасности там явно не ощущают. А британские СМИ выдвигают всё новые версии произошедшего.

"Посылка доставлена" — якобы такое сообщение было перехвачено аналитиками королевских военно-воздушных сил на юге Кипра 4 марта. Никаких официальных подтверждений — есть только данные таблоида Sunday Express. Сообщение отправлено из Сирии "официальному лицу" в Москве и это стало последним аргументом, убедившим лидеров стран ЕС выслать российских дипломатов.

Тереза Мэй находится сейчас в Скандинавии, и эту площадку использует для того, чтобы её сообщение дошло до максимального количества адресатов.

Желтая британская пресса изобилует новыми подробностями от неназванных источников, будто специально, чтобы аудитория не теряла интерес к теме Скрипалей.

Отравляющее вещество якобы имело форму геля, пишет The Mail on Sunday. Им намазали ручку двери дома Скрипаля и он прикоснулся к ней первым, поэтому большая часть вещества осталась на его руках. А сам нервно-паралитический агент был разбавлен и действовал через кожу не сразу, а в течение 4 часов, чтобы исполнители покинули страну.

Правда, авторы публикации очевидно забыли про сержанта Ника Бэйли, которому стало плохо сразу, а не через 4 часа, после того, как он нашел отца и дочь на скамейке в сквере. Тем не менее, для безопасности, трехметровый глухой забор вскоре появится вокруг дома на Кристи-Миллер Роуд, а также у пиццерии "Зизи" и паба "Мельница". А после сами здания, скорее всего, и вовсе снесут. Впрочем, местные жители уже целый месяц спокойно ходят мимо безо всякой химзащиты.

То есть из-за расследования отравления Скрипалей городские власти не могут травить грызунов, которые в столь опасных для жизни и здоровья локациях чувствуют себя вполне комфортно.

Спустя 12 лет после отравления Александра Литвиненко, а с ним британские власти постоянно проводят параллели, гостиница "Миллениум" в престижном районе Mayfair по-прежнему функционирует. Хотя именно здесь, как утверждают британские спецслужбы, Литвиненко и выпил чашку зеленого чая с радиоактивным полонием. Но закрывать, а уж тем более сносить здание элитного отеля британцы не предлагали.

Ни каких-либо следов, ни даже самих Скрипалей на территории Британии вскоре не останется.

Газета The Sunday Times пишет, что секретная служба МИ-6 уже обсудила с ЦРУ возможность переезда Сергея Скрипаля и его дочери в США под новыми именами. Формальная причина — защита от новых покушений. Не исключено, что перед тем, как Скрипали навсегда исчезнут где-то в Америке, внезапно выздоровевших жертв покушения используют для предъявления новых обвинений в адрес России.

"Две жертвы, изолированные от общественности и даже от их семьи, улики — от домашних животных до целых домов — уничтожены, реакция средств массовой информации Великобритании под контролем правительства. Если вы не имеете никакого отношения к преступлению, зачем прятать концы в воду?"

Племянница Сергея Скрипаля Виктория, которая снова пытается получить британскую визу, считает, что в США ее родственникам грозит опасность, и Юлии Скрипаль было бы лучше вернуться домой в Россию.

То немногое, на что ссылаются британские власти — выводы военной лаборатории Понтон-Даун. Но как окрыли депутаты лейбористы — менее 30% сотрудников лаборатории доверяют решениям руководства, а заработной платой удовлетворены только около 20% сотрудников.

Это данные служебного опроса, который проводился в конце 2017 года. Моральный дух в Понтон-Даун падал так же быстро, как и бюджеты. Но после дела Скрипалей жизнь лаборатории наладится. Министр обороны уже увеличил ее финансирование.