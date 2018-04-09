Премьера на "России 1": легендарная "Березка" раскроет закулисные тайны

На телеканале "Россия 1" грандиозная премьера — захватывающий сериал "Березка". История легендарного танцевального коллектива, который вот уже 70 лет завораживает зрителей диковинным "плывущим" шагом. Попасть в ансамбль стремятся сотни артистов, но удается только лучшим.

Главные героини "Березки" — талантливые танцовщицы, которые всеми силами пытаются закрепиться в одном из самых знаменитых не только в СССР, но и во всем мире коллективов. Эстонская красавица Эдита использует любые методы, у москвички Лены есть родители со связями, а у провинциалки Вари только дерзость и огромная мечта.

"Это про то, как дойти до своей мечты и остаться счастливым человеком при этом — насколько это невозможно трудно", — говорит актриса Любовь Константинова.

В середине 80-х годов этот ансамбль будоражил миллионы сердец, но для его артистов это время было отнюдь не простым. В фильме директору придется всеми правдами доказывать, что коллективу даже в кризис нужна поддержка, а художественному руководителю и основательнице "Березки" отстаивать приоритеты творчества перед бюрократической машиной.

"Ее называли мадам. Эта женщина всегда была одета безупречно, вела себя безупречно. Это женщина-стержень", — рассказывает Лидия Вележева, заслуженная артистка РФ.

Снимали и в родном доме "Березки" — в старинном особняке в Леонтьевском переулке в Москве — и в Кремлевском дворце, где без прославленного ансамбля не проходил ни один концерт. Вместе с любимыми актерами в сериале участвуют и действующие танцоры "Березки", так что зритель увидит тот самый аутентичный и неподражаемый "березовый шаг".

"Красивые девчонки, парни, какие у них номера! Я столько узнала об этом и со столькими познакомилась, что просто еще одна радость была", — делится впечатлениями Нина Усатова, народная артистка РФ.

Золотой актерский состав: Нина Усатова, Михаил Ефремов, Евгений Сидихин, Алексей Серебряков, Лидия Вележева и Мария Порошина. Они, не задумываясь, согласились сниматься в сериале, лишь узнав, что это будет кино о легендарной "Березке", а снимает его режиссер "Екатерины" – знаменитой телеэпопеи канала "Россия 1". А значит, зрителей ждет и жизнь, и слезы, и любовь.