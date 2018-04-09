Никогда такого не было и вот опять: Виктору Черномырдину исполнилось бы 80 лет

Никогда такого не было и вот опять: Виктору Черномырдину исполнилось бы 80 летЧитайте нас в Telegram
В России вспоминают одного из самых ярких и колоритных политиков современности. 9 апреля — 80 лет со дня рождения Виктора Черномырдина. Он стал первым руководителем "Газпрома", шесть лет возглавлял правительство, был послом на Украине, советником президента по сотрудничеству с СНГ. Его называли крепким хозяйственником и политическим тяжеловесом, а его публичные выступления разобрали на афоризмы.
"Правительство — это не тот орган, где, как говорится, можно только языком!" – одно из самых ярких высказываний Виктора Черномырдина.
В этих фразах, и конечно, в своей самой знаменитой — "хотели как лучше" — кажется, и был весь он сам, прямолинейный и настоящий. Степаныч, как называли Черномырдина те, с кем он работал возглавил правительство в один из самых тяжелых периодов в истории, когда страна была на грани и в шаге от распада.
"Вообще-то успехов немного, но главное — есть правительство", — шутил тогда Черномырдин.
"Те дела, которые были сделаны правительством в 1990-е годы, они, безусловно, являются фундаментом для 2000-х. И они дали возможность росту экономики в 2000-е годы, с нуля ведь ничего невозможно сделать", — подчеркивает, вспоминая это время, вдова первого президента России Наина Ельцина.
Едва ли кто-то из политиков в 1990-е годы пользовался в стране бОльшим уважением. С его приходом и появилось определение — "политический тяжеловес".
"Я за рыночную экономику. За рынок. но не за базар", — объяснял он свою политическую позицию.
"Он сохранил остатки промышленности в девяностые, чтобы к нулевым не прийти с нулем в экономике. Это человек, который умел принимать решения и всегда брал ответственность на себя", — отмечает глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Принципиальный, жесткий и порядочный. Крепкий хозяйственник, создавший то самое национальное достояние — "Газпром". Черномырдину часто придется работать с людьми, казалось бы, не из своей команды. Младореформаторы, говорил он, просто не знали страны. А он им помогал. По-своему. Как-то отправил Чубайса в шахту.
"Это и для меня был колоссальный урок. И задачу удалось решить. Значит, он был прав", — вспоминает заместитель председателя правительства России, председатель правления ОАО ''Роснано'' Анатолий Чубайс.
— То есть обиды не осталось?
"Ну нет, какие обиды. У тебя за спиной человек, который не скажет: ой, я не знал, я передумал. Вот это не про Степаныча!" – подчеркивает Чубайс.
"Что сегодня все: давай, давай, давай! А за счет чего давать?! Где давалка?! Она уже кончается", — восклицал в 1996 году Виктор Черномырдин.
Черномырдин всегда четко понимал, что он должен делать. И почему Ельцин выбрал именно его.
"От безысходности", — полушутя как-то проговорился Черномырдин об этом.
"Он никогда не поддавался эмоциям, даже в самые трудные времена. Помните, когда вот были взяты заложники в Буденновске. Это ведь его такой характер и такое эмоциональное управление всеми чувствами своими были. Я считаю, что помогли ему сделать то, что он сделал", — говорит о Черномырдине Наина Ельцина.
"Шамиль Басаев, говори громче!" – вел Черномырдин переговоры об освобождении заложников.
Ельцин доверял ему как себе. И вопрос, на кого оставить ядерный чемоданчик на те 23 часа, пока делали операцию, не стоял. Почти сутки Черномырдин исполнял обязанности главы государства. Но в 1998 году Ельцин отправит его в отставку. Когда случится дефолт, то тут же просит его вернуться. Но кандидатура Виктора Степановича не пройдет в Думе.
"Он всегда понимал, каким бы ни был он сам масштабным человеком, но задача, за которую он взялся, называется Россия. А это помасштабнее задача, чем ты сам", — анализирует Анатолий Чубайс.
С этой задачей он справлялся и на дипломатическом фронте. В 1999 году — Спецпредставитель по урегулированию ситуации вокруг бывшей Югославии. С 2001 года — посол на Украине. Многие тогда говорили, что это почетная пенсия. Оказалось — снова передовая.
Когда оранжевые придут во власть и начнут газовые войны, Черномырдин делал все, чтобы сохранить добрососедские отношения, понимая, насколько неразрывны Украина и Россия.
"Он относился к Украине не как к стране пребывания, а как к своей стране. Вспоминаю, как его посвящали в почетные казаки Запорожского казачества. Когда на саблю поставил рюмку водки, и в присутствии большого количества людей, так умело выпил, это достаточно трудно вообще сделать вообще говоря", — восхищается до сих пор Черномырдиным его украинский коллега, экс-премьер Украины и председатель Комитета спасения Украины Николай Азаров.
Уже тогда Черномырдин предупреждал: к чему могут привести попытки разорвать вековые связи. Образно, но прямо.
"Он всегда говорил: вы как куда-нибудь хотите вступить, так обязательно во что-то вступите", — вспоминает Николай Азаров.
Народный политик — не просто фигура речи. Его же собственные "фигуры" в народе ласково прозвали "черномырдинками". А он не боялся смеяться над собой, как никогда не боялся брать на себя ответственность за все, что делал.
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