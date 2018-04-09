Александр Радулов не сыграет за сборную России на чемпионате мира

Российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги "Даллас Старз" Александр Радулов объявил о том, что не сыграет за сборную России на предстоящем чемпионате мира. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на журналиста The Athletic Шона Шапиро.

"Александр Радулов сказал, что не примет участия в чемпионате мира", — написал в своем микроблоге Twitter Шапиро.

Радулов пять раз защищал цвета сборной России на мировых первенствах, дважды завоевывав золото и единожды – бронзу турнира. За время выступления на чемпионате мира хоккеист набрал 32 (13+19) балла в 41 поединке. С декабря 2015 года форвард не выступал за российскую национальную команду.

Чемпионат мира по хоккею состоится с 4 по 20 мая в двух городах Дании: Копенгагене и Хернинге.