Цукерберг письменно извинился за утечку данных пользователей из Facebook

Основатель и руководитель компании Facebook Марк Цукерберг принес извинения за то, что компании не удалось обеспечить для пользователей сервисов Facebook должную степень защиты персональных данных.

Как передает "Интерфакс", об этом сообщил Конгресс США.

В заявлении Цукерберга говорится о большой ошибке, которая заключается в недооценке ответственности руководства компании.

"Это была моя ошибка, и я прошу прощения", — написал он, подчеркнув, что как основатель и руководитель компании в ответе за все, что с ней происходит.

Покаянное письмо появилось в преддверии выступления Цукерберга на слушаниях перед несколькими комитетами Конгресса, на которых будут рассматриваться злоупотребления в отношении использования данных миллионов пользователей Facebook.

9 апреля бизнесмен Стив Возняк, вместе со Стивом Джобсом создавший в 1976 году компанию Apple, перестал пользоваться Facebook после скандала с утечкой персональных данных. По словам предпринимателя, он предпочел бы скорее заплатить Facebook, чем позволить сервису вольно обращаться с его приватной информацией.

Facebook зарабатывает на пользователях, а те в ответ не получают ничего, посетовал Возняк, поставив в пример основанную им компанию. "Apple делает деньги на хороших продуктах, а не на вас, — сказал бизнесмен в письме USA TODAY. — Как говорится, с Facebook вы — продукт".

Скандал разгорелся 16 марта, когда социальная сеть заблокировала страницу Cambridge Analytica, а также профессора

психологии Кембриджского университета Александра Когана, который через созданное им приложение "This is your digital life" на платформе соцсети, которое должно было составлять психологический портрет пользователя, передал данные о пользователях Facebook третьим лицам, включая Cambridge Analytica.

По предварительным данным, речь идет о 87 миллионах пользователях. Предполагается, что эти данные могли быть использованы в ходе избирательной кампании в США в 2016 году и референдума о выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit).