Каруана победил Витюгова и стал чемпионом шахматного турнира в Германии

В Германии подошел к завершению шахматный супертурнир. В заключительном раунде соревнования лидер зачета американец Фабиано Каруана, играя черными фигурами, одержал победу в партии против российского гроссмейстера Никиты Витюгова. Этот успех обеспечил представителю США победу в турнире.

Еще три партии турнира завершились ничейными исходами: Вишванатан Ананд (Индия) разошелся миром с Магнусем Карлсеном из Норвегии, Максим Вашье-Лаграв из Франции – с немецким гроссмейтером Георгом Майером, а армянин Левон Аронян – с немцем Маттиасом Блюбаумом. Заключительная партия турнира между китайцем Хоу Ифанем и представителем Азербайджана Аркадием Найдичем состоится позже.

По итогам турнира в Германии Каруана набрал 6,5 балла. Следом за ним расположился Карлсен, в активе которого 5,5 очков. Третью строчку делят Витюгов, Аронян и Вашье-Лаграв – у всех по 5 баллов.