Дубль Ташаева принес победу "Динамо" над ЦСКА

В российской премьер-лиге по футболу завершился 25 тур. В заключительном поединке тура московский ЦСКА на своем поле уступил соседям из "Динамо" со счетом 1:2. Голами в составе победителей отметился Александр Ташаев, ставший автором дубля, у армейцев единственный мяч на счету Федора Чалова.

Счет в поединке футболисты "бело-голубых" открыли на 11 минуте, когда Ташаев получил мяч в штрафной площади ЦСКА и прямым ударом поразил дальний угол ворот Игоря Акинфеева. Удвоить преимущество подопечным Дмитрия Хохлова удалось уже во второй половине матча, когда спустя три минуты после возобновления игры нападающий динамовцев Евгений Луценко подхватил мяч на левом фланге атаки, пробежал половину поля и, ворвавшись в штрафную, прострелил на стоящего в одиночестве Ташаева, которому не составило труда поразить уже пустой угол ворот "красно-синих".

Однако через десять минут футболисты ЦСКА отквитали один мяч, когда вышедший на замену Федор Чалов одним финтом прорвался сквозь всю оборону "бело-голубых", на ложном замахе положил на землю вратаря "Динамо" Антона Шунина, и закатил мяч в ворота. Однако на большее армейцев не хватило – 2:1 в пользу "Динамо".

После этой победы динамовцы набрали 30 очков, что позволило им подняться на десятую строчку таблицы чемпионата России. У ЦСКА осталось 44 балла и третья позиция. При этом отметим, что у обеих команд остается по одному ранее перенесенному матчу в запасе.