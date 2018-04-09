Водитель грузовика в Мюнстере врезался в людей, пытаясь совершить самоубийство

Водитель грузовика, наехавший на толпу людей в немецком Мюнстере, руководствовался суицидальными мотивами. К такому выводу пришли следователи.

"По имеющимся данным экспертиз, следов и заявлений следственные органы уверены, что 48-летний мужчина действовал, имея намерение совершить самоубийство", — заявил официальный представитель городской прокуратуры Мартин Боценхардт.

Трагедия произошла днем 7 апреля в исторической части города. Небольшой грузовик наехал на людей возле кафе Kiepenkerl. В результате произошедшего погибли два человека, около 20 пострадали, а водитель покончил с собой.

Ранее глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер сообщил, что мюнстерский убийца не был связан с радикальными исламистскими организациями и действовал в одиночку. По данным местных СМИ, мужчина страдал психическим заболеванием и ранее уже пытался совершить самоубийство.