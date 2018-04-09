У Басты отсудили "Газгольдер"

Бывшие компаньоны рэпера Басты (Василия Вакуленко) Денис Крючков и Юрий Булавинов отсудили у него права на товарные знаки "Газгольдер" и "Газгольдер-рекорд". Это не первый конфликт Басты с партнерами и не далеко не первый его проигрыш в суде, сообщает Федеральное агентство новостей.

Крючков и Булавинов владели долей в 35 процентов лейбла "Газгольдер", а Вакуленко контролировал 25 процентов. Еще 40 процентов принадлежат бизнесмену Евгению Антимонию.

Это не первый случай, когда Баста и Юрий Булавинов (ему посвящена песня рэпера "Застрахуй") не могут поделить имущество.

Ранее партнеры конфликтовали из-за внедорожника, на котором ездил музыкант. По документам машина была собственностью Булавинова, но Баста не хотел возвращать автомобиль.

Газгольдер — музыкально-торговая компания, под лейблом которой существует несколько проектов. Среди них московский клуб "Газгольдер", который был открыт в марте 2005 года в одном из старых зданий газового завода. В этом же помещении располагается студия Басты.

Денис Крючков — основатель "Газгольдера", арт-директор клуба, а также нескольких ресторанов, среди которых бар "Кружка". С 2005-го по 2008-й годы Крючков был продюсером проекта Вакуленко "Баста/Ноггано".

Ранее сообщалось, что в 2016 году Баста проиграл суд Децлу (Кириллу Толмацкому), которого резидент "Газгольдера" назвал в "Твиттере" "лохматым чмом" после того, как Толмацкий пожаловался на мешавший ему шум в клубе. Власти обязал Вакуленко выплатить Толмацкому 50 тысяч рублей за оскорбление.