Путин и Медведев обсудят отчет премьера Госдуме

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе рабочей встречи 10 апреля обсудят подготовку к отчету правительства в Государственной думе.

Как передает РИА Новости, об этом рассказал пресс-секретарь руководителя страны Дмитрий Песков.

Ежегодный отчет председателя кабинета министров РФ перед нижней палатой парламента запланирован на 11 апреля.

Выступление Медведева будет длинным и обстоятельным, поскольку он расскажет депутатам о работе российского правительства за прошедшие шесть лет, то есть, за весь период полномочий кабмина.

В преддверии отчета премьер-министр РФ провел в Госдуме серию консультаций с представителями фракций. 28 марта он встречался с представителями ЛДПР, 2 апреля — с КПРФ, 4 апреля — со "Справедливой Россией", 6 апреля — с фракцией "Единая Россия".