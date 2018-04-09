Европейцы смеются над белградским памятником Гагарину

Европейцы смеются над белградским памятником ГагаринуЧитайте нас в Telegram
В Белграде установили памятник советскому космонавту Юрию Гагарину. Выглядит монумент, расположенный возле торгового центра на окраине города, впрочем, крайне странно. Человек среднего роста может рассмотреть только лоб и шлем Гагарина. Европейцы шутят над нелепой скульптурой, сообщает Blic.
Жители Белграда шутят, что полностью рассмотреть монумент можно только из космоса.
Koliko nenormalan moraš da budeš da projektuješ ovakav spomenik sa postamentom deset puta većim od sićušne glave i koliko nenormalniji da si pa da dopustiš da se to postavi! Spomenik Juriju Gagarinu u Beogradu pic.twitter.com/T7qZasNWzi— Robert Coban (@robert_coban) 8 апреля 2018 г.
Другие предполагают, что бюст космонавта разместили на столь высоком постаменте, чтобы его не украли. Люди начали делать мемы с новым памятником Гагарину.
Vidim šta je naprednima poslužilo kao inspiracija za spomenik Juriju Gagarinu.— Balkan Utopia (@BalkanUtopia) 8 апреля 2018 г.
Iskopirali su srednjovekovnu spravu za mučenje Iron Maiden.
Nisam znao da Dragica Nikolić radi i spomenike, mislio sam da je to Tomin fazon. pic.twitter.com/SXTYmYU3V9
Власти Белграда дизайн монумента не комментируют.
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