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9 апреля 201822:06

Актриса набросилась на обвиняемого в домогательствах Билла Косби. Видео

EPA

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38-летняя американская актриса Николь Рошель попыталась напасть на 80-летнего комика Билла Косби, которого обвиняют в сексуальных домогательствах. Инцидент произошел перед зданием суда в городе Норристаун, Пенсильвания, где рассматривалось дело актера, сообщает Page Six.

Темнокожая актриса сорвала с себя футболку. Ее тело оказалось исписанным лозунгами в защиту женщин, а также именами предполагаемых жертв Косби. Рошель скандировала лозунг: "Жизни женщин важны" ("Women's Lives Matter").

Рошель задержали полицейские. Находивший в опасной близости от женщины Косби не пострадал. Американка снималась вместе с обвиняемым в комедии "Шоу Косби", а также в сериалах "Закон и порядок", "Полиция Нью-Йорка" и других.

80-летнего Косби обвиняют в изнасиловании Андреа Констанд, бывшего менеджера баскетбольной команды университета Темпл в Филадельфии. По словам женщины, Косби накачал ее наркотиками, после чего совершил насильственные действия сексуального характера вопреки ее воле. Актер утверждает, что все произошло по обоюдному согласию.

Помимо Констанд в домогательствах Косби обвинили десятки женщин.

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