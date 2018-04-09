Футболист ЦСКА Муса повздорил с тренером Гончаренко, не пожав ему руку

Во время заключительного матча 25 тура чемпионата России по футболу между ЦСКА и "Динамо" нападающий армейцев Ахмед Муса повздорил со своим главным тренером Виктором Гончаренко. Известно, что когда наставник на 58 минуте поединка решил заменить нигерийца, то форвард на подал руки специалисту и проследовал на скамейку запасных.

Гончаренко не оставил этот жест без внимания и сразу же подошел к своему игроку, что-то эмоционально высказав Мусе. Кроме того, ранее помимо наставника футболист не подал руки и своему коллеге Федору Чалову, который заменял Мусу.

После игры Гончаренко прокомментировал этот инцидент.

"Этот момент в любом случае является чем-то внутренним и семейным, – приводит слова тренера "Спорт-экспресс". – Этом нормальная ситуация, когда наставник с футболистом могут что-то друг другу выговорить. Такие перепалки не исключены из-за того, что у нас здоровый коллектив. Нельзя полагать, что можно одерживать победы с гладким и пушистым коллективом. На эмоциях наговорили, однако в том же духе продолжать уже будет неправильно".

Напомним, что ЦСКА проиграл "Динамо" со счетом 1:2, а заменивший Мусу Чалов забил уже спустя две минуты после выхода на замены.