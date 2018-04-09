Российский представитель в ООН западным странам: после вас остается хаос

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя обвинил западные страны, прежде всего — США, в эскалации напряженности в Сирии.

Выступая на экстренном заседании Совета Безопасности ООН, Небензя заявил, что в России глубоко встревожены тем, что в ряде столиц, включая Вашингтон, Париж и Лондон, взяли курс на нагнетание международной напряженности.

Небензя отметил, что тон Соединенных Штатов в отношении России перешел границу допустимого.

Даже во времена холодной войны такого хамства себе не позволяли.

"США ведут конфронтационную линию в отношении России и Сирии, используя клевету, оскорбления, шантаж, санкции и угрозы применить силу", — сказал представитель России.

Заседание Совбеза ООН транслируют телеканал "Россия 24" и сайт Вести.Ru.