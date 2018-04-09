Бандиты в Ингушетии обстреляли автомобиль и ранили человека

В Ингушетии разыскивают неизвестных, открывших стрельбу из боевого оружия по легковому автомобилю в одном из сельских поселений Назрановского района.

Как передает "Интерфакс", об этом рассказал информированный источник в силовых структурах республики.

Нападение произошло вечером 9 апреля в сельском поселении Экажево. Неизвестные люди из огнестрельного оружия обстреляли

автомашину "Лада Приора". При этом один человек пострадал, он был экстренно госпитализирован.

Полиция ведет розыск преступников, в регионе введен план "Перехват". На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, выясняя подробности нападения.