Белый дом: Трамп всегда был жестко настроен к России

У Вашингтона могут быть хорошие отношения с Москвой. Это будет хорошо для всего мира. Так считает президент США Дональд Трамп, заявил официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

При этом, отметила она, президент Трамп и его администрация настроены по отношению к России жестче, чем когда-либо были предыдущие. Президент Дональд Трамп намерен оставаться жестким по отношению к России, пока мы не увидим изменений в их поведении или действиях, цитирует Сандерс "Интерфакс".

Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что ультиматумы – это не тот язык, на котором можно говорить с Россией.

Трамп 8 апреля возложил ответственность на Москву и Тегеран за поддержку президента Сирии Башара Асада. Президент США заявил, что у него нет сомнений, что Дамаск использовал в Думе химоружие. Он заявил, что в течение суток-двух примет решение об использовании военной силы против Дамаска.

Тем временем, в Совете Безопасности ООН началось экстренное заседание, на котором обсуждаются обвинения Асада в применении химоружия в Сирии. Между тем, все больше доказательств того, что это очередная провокация "Белых касок".