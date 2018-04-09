В аварии автобуса на Мальте погибли два туриста

Два туриста погибли и еще 50 людям понадобилась медицинская помощь в результате ДТП с двухэтажным туристическим автобусом в мальтийском городе Зуррик.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил министр здравоохранения страны Крис Феарне.

Погибшие — 62-летний турист из Бельгии и 37-летняя туристка из Испании – скончались на месте после того, как автобус проехал под низко расположенными ветвями дерева, которые задели мужчину и женщину, сидящих на втором открытом этаже.

Шесть человек получили серьезные травмы, трое из которых, два мальчика и мужчина — граждане Великобритании, еще двое пострадавших — женщины из Германии и Италии. Национальность шестого серьезно пострадавшего туриста пока неизвестна.

В результате аварии медицинская помощь понадобилась 49 туристам-иностранцам и самому 24-летнему водителю автобуса, жителю Мальты.

По словам Феарне среди пострадавших — 12 детей, а наиболее характерной травмой стал ушиб головы.

В свою очередь, премьер-министр Мальты Джозеф Мускат принес свои соболезнования семьям погибших.