Небензя: фейк с химатакой был нужен, чтобы отвлечь внимание от Скрипалей

В своем выступлении на заседании Совбеза постоянный представитель России при ООН Василий Небензя высказал свое мнение о том, что сфабрикованная химическая атака в сирийской Думе нужна для того, чтобы отвлечь внимание общественности от дела Скрипалей.

Лондон окончательно запутался в расследовании покушения, приводит мнение Небензи ТАСС. Британия, по словам постпреда, вывалила на Россию ничем не подтвержденные обвинения и выполнила основную задачу – добилась от своих союзников солидарности в "выстраивании антироссийского фронта". По словам Небензи, англичане "уходят от прозрачного расследования", не дают ответов на поставленные вопросы и "заметают следы".

Заседание Совбеза ООН транслируют телеканал "Россия 24" и сайт Вести.Ru.