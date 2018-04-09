Хабиб Нурмагомедов: теперь в UFC нет временных и фейковых чемпионов

Первый российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов назвал клоунадой ситуацию с атакой его автобуса ирландским бойцом Конором Макгрегором. По мнению россиянина, он был готов решить вопрос с ирландцем по-другому.

"Мог ли инцидент с Макгрегором случиться с согласия президента UFC Уайта? Возможно, но я не знаю наверняка, — признается боец, слова которого приводит Спортбокс.Ru. – Ситуация напоминала клоунаду, потому что меня заперли в автобусе и не выпускали, а его не впускали. Я не привык к таким вещам. Там, где я вырос, мы чуть по-другому такие вопросы решаем. Возможно, вы уже за пару дней до этого убедились, что я люблю подходить к людям, чтобы они мне говорили все в лицо. Тогда у них другие разговоры были, а потому уже все это шоу и клоунада. Тяжело как-то это комментировать. Конечно, я хотел бы выйти. Все мои близкие знают, что я не только бы вышел".

"Что нужно для проведения боя с Макгрегором? Ничего. Я- чемпион в этом весе. Нет, ни временных, ни фейковых, ни тех чемпионов, которые по два года не защищают пояс. Чемпионом теперь является тот, кто дрался за последние три месяца дважды. Я здесь, чтобы защищать пояс и после Рамадана приступлю к тяжелым тренировкам, а дальше уже посмотрим. Как UFC решит, так и будем делать".