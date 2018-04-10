Сотрудники ФБР обыскали офис адвоката Трампа

В офисе Майкла Коэна – адвоката Дональда Трампа – сотрудники ФБР провели обыск. Они изъяли документы о выплатах порноактрисе Сторми Дэниелс (ее настоящее имя — Стефани Клиффорд). Также были конфискованы налоговые документы, электронная переписка, деловая документация.

Ордер на обыск федеральные прокуроры получили после того, как к ним обратился спецпрокурор Роберт Мюллер. При этом отмечается, что напрямую обыск с расследованием Мюллера не связан, передает РИА Новости. Возможно, в ходе своего расследования спецпрокурор получил некую информацию, которая сподвигла ФБР на проведение обыска.

Ранее в СМИ появилась информация, что Коэн выплатил Клиффорд 130 тысяч долларов за то, что она не будет разглашать свою связь с Трампом. Белый дом опровергает эту информацию. Коэн не отрицает того, что действительно платил порноактрисе, но цели платежа не раскрывает. Он подал на Клиффорд в суд, обвиняя ее в 20 эпизодах нарушения договоренности о неразглашении ее связей с президентом. В качестве компенсации Коэн хочет получить 20 миллионов долларов.