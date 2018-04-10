Сборная России стала победителем командного зачета первенства мира по фехтованию

Сборная России стала обладателем девяти медалей на первенстве мира по фехтованию среди юниоров и кадетов, которое проходило в итальянском городе Верона. По окончании турнира российские спортсмены заняли первое место в общекомандном зачете.

В активе россиян – сразу 5 золотых наград. Триумфаторами турнира в одиночных соревнованиях стали саблисты из России Константин Лоханов и Ольга Никитина, а также шпажистка Анастасия Солдатова. Также отметим, что российские рапиристы и саблистки первенствовали в командных первенствах.