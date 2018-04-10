Латышского мэра оштрафуют за незнание родного языка, причем повторно. Председатель думы Даугавпилса Рихард Эйгимс опять не смог сдать экзамен.

Его должность требует знание языка на определенном уровне. Кроме штрафа, мэру грозит судебное разбирательство, а вслед за ним и освобождение от занимаемой должности, сообщает "Россия-24".

В октябре 2017 года Центр государственного языка уже штрафовал Эйгимса за незнание латышского на достаточном уровне. Тогда политику дали полгода, чтобы подтянуть свои знания.