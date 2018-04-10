Марс все ближе: Илон Маск показал корпус ракеты Big Falcon Rocket

Илон Маск выложил в своем Instagram фотографию основной части Big Falcon Rocket (BFR) – тяжелого носителя, который будет способен отправлять на орбиту межпланетные корабли. Диаметр ракеты составляет 9 метров. Она цилиндрической формы – это необходимо для оптимизации массы. Для масштаба рядом с BFR сфотографирован электромобиль Tesla Model 3.

Его "родственник", красный электромобиль Tesla Roadster, был поднят на орбиту ракетой Falcon Heavy, которая пока что является самым мощным носителем в мире. Машина, за рулем которой находится манекен, летит под музыку Дэвида Боуи по траектории, удобной для подлета к Марсу. Запуск был осуществлен 7 февраля 2018 года.

BFR, как и Falcon Heavy, будет многоразовым носителем. Она сможет выводить на орбиту до 150 тонн груза. Ее, по задумке главы SpaceX, можно будет использовать для полетов к МКС и Луне, а также для исследования Марса. Кроме того, BFR подойдет и для суборбитальных коммерческих перелетов: она перевезет груз и пассажиров в любую точку Земли в течение часа. В двадцатых годах двадцать первого века Big Falcon Rocket может заменить все используемые SpaceX носители — Falcon 9, Falcon Heavy и Dragon.