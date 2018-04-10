Стадион "Мордовия Арена" одобрен для ввода в эксплуатацию

Построенный в Саранске стадион "Мордовия Арена" специально для матчей предстоящего чемпионата мира по футболу-2018 получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Посетившая ранее, 22 марта стадион совместная делегация представителей Международной федерации футбола (ФИФА) выразила удовлетворенность готовностью объекта. Об этом сообщает официальный сайт Министерства спорта России.

"Стадион "Мордовия Арена" своим внешним видом похож на солнце, которое является главным символом мифов и легенд мордовского народа, – сказал министр спорта РФ Павел Колобков. – Но дело даже не только в том, что он выполнен в ярком оформлении. Очень важно, что он построен в центре Саранска и находится на минимальных расстояниях от ключевых транспортных узлов города".

"По завершению чемпионата мира арена стает новым домом для футболистов "Мордовии". Также здесь планируется проведение массовых и культурных мероприятий. Уверен, что стадион станет популярным среди поклонников спора и настоящим украшением города".

В преддверии мирового первенства матчем открытия стадиона станет поединок Профессиональной футбольной лиги между местной "Мордовией" и "Зенитом-Ижевск". Клуб из Саранска является нынешним лидером турнира и является претендентом на повышение в Футбольную национальную лигу.

На чемпионате мира 45-тысячное сооружение примет четыре матча группового раунда: Перу – Дания (19 июня), Колумбия – Япония (19 июня), Иран – Португалия (25 июня) и Панама – Тунис (28 июня).