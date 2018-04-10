Отвлечь внимание: британские газеты переключились со Скрипалей на миф о химатаке

Ультиматумы со стороны Запада недопустимы, Россия подготовит адекватный ответ. Об этом глава российского МИДа Сергей Лавров заявил на встрече с нашими дипломатами, высланными из 30 стран в связи с делом Скрипалей. Запад, несмотря на отсутствие доказательств, продолжает обвинять Россию. Но даже британские журналисты заметили, что версия причастности России рассыпается на глазах.

Сегодняшняя повестка британского премьера уже привычно включала дружбу против общего врага. Из ее уст вновь прозвучали обвинения в адрес России. Но – с территории не Соединенного, а Датского королевства. К неизменно "высокой степени вероятности" на сей раз прибавился еще один аргумент: потому что в это многие верят.

"Правительство пришло к выводу, что нет другого возможного объяснения этой атаки, кроме версии о том, что за ней стояла Россия, — заявила Мэй на пресс-конференции с главой правительства Дании Ларсом Лекке Расмуссеном. — Ни у одной другой страны не было совокупности возможностей, намерений и мотива для этого. Это было признано и Советом ЕС в коммюнике, распространенном в марте после нашей встречи. Все члены Совета ЕС признают, что иных правдоподобных объяснений этой атаке нет".

Новых деталей в расследовании не появилось, однако британские власти, если верить прессе Королевства, решили вслед за уничтожением домашних животных Скрипаля сровнять с землей его дом. А все места посещений Сергея и его дочери Юлии обнести трехметровым забором. Не слишком своевременная и эффективная идея, если вдуматься. Да и подтверждений того, что был в действительности использован один из самых смертоносных ядов, так и не появилось.

"Я полагаю, что "Новичка" там не было вообще, — говорит Леонид Ринк, бывший сотрудник института ГОСНИИОХТ, один из разработчиков системы "Новичок". — Я полагаю, что это все вранье абсолютное. Картина очень точно напоминает отравление обезболивающими веществами типа фентанил. Такой же точно шок, когда люди падают".

Скептически воспринимают сообщения официального Лондона и сами подданные Королевства, например, британский журналист и блогер Нил Кларк. "На каждом шагу нам говорят – это точно сделали русские, это русский яд, самый смертельный, никто не выживет. И вот на Пасху – просто как излечение Лазаря, — говорит он. — Скрипаль, которого Times похоронила еще 12 марта, пошел на поправку! Юлия говорит с сестрой по телефону! Это же чудо! В том, что говорит британское правительство, столько несостыковок! Люди боятся высказываться, поскольку не хотят, чтобы их записали в ряды конспирологов, агентов Кремля, ну или просто — в "полезные идиоты". И вот что мы имеем сегодня: у британского истеблишмента сейчас большие, большие проблемы с этим делом Скрипалей. Я сегодня утром просмотрел британские заголовки. И угадайте что? Скрипаля там нет. Зато сообщается о непроверенной химической атаке в Сирии. И угадайте, кого обвиняют США? Правильно, Россию!"

Чтобы уж точно никто не сомневался, как раз сегодня британские таблоиды разразились откровениями от разведслужб. Якобы, 4 марта — то есть в день отравления Скрипалей — ВВС королевства перехватили на юге Кипра сообщение, отправленное из Сирии в Москву. В лучших традициях шпионских детективов в нем говорилось: "Посылка отправлена". Стоит ли говорить, что новость пришла из анонимных источников?

Вместо того, чтобы сделать Скрипалей главными свидетелями по делу об отравлении, организовать встречу с дипломатами, устроить пресс-конференцию, наконец, — их для верности хотят перевезти в безопасное место, выдав документы на новые, вымышленные имена. Например, в США. Племянницу Сергея Скрипаля Викторию такая перспектива попросту испугала. А двоюродная сестра Скрипаля Наталья Пестова, вспомнив недавний телефонный звонок Юлии, предположила, что ее родственников удерживают в Великобритании силой.

"Мы были очень удивлены тем, что тогда сказала Юлия, — призналась Наталья Пестова. — Она была сама на себя не похожа. Мы понимаем, естественно, что на нее повлияли отравление и шок от того, что случилось, и все же ее голос звучал так, будто она говорила не по своей инициативе. Возможно, ее там действительно удерживают в какой-то мере. Плохо, что нельзя поговорить с ней, увидеть, чтобы сформировать собственное мнение. Слишком много простора для слухов, сложно понять, кто лжет и почему, и кто говорит правду".

Как бы то ни было, в Москве с прискорбием констатируют: Лондон не заинтересован в допуске России к расследованию. Очевидно, диалог с нашей страной Великобритании не нужен. А значит, антироссийская риторика продолжится.