Никки Хейли покинула зал заседаний СБ ООН во время выступления постпреда Сирии

Постоянный представитель США при Совете безопасности ООН Никки Хейли и вся американская делегация покинули зал заседаний СБ во время выступления Башара Джаафари – постпреда Сирии при ООН.

Башар Джаафари обвинил США, Британию и Францию в том, что заседание проводится на основе сфабрикованной ими информации. Он отметил, что Запад хочет вовлечь в кризис другие страны-члены Совбеза.

Постпред Сирии при ООН заявил также, что сессия Совбеза, посвященная якобы имевшей место химатаке в сирийской Думе, проводится "в поддержку террористов" и призвана препятствовать соглашению по Думе. Но США, Британия и Франция "опоздали", приводит мнение Джаафари РИА Новости.

В химатаке, якобы совершенной в Думе, Запад обвиняет сирийские власти. Информация о бомбе с хлором, которая якобы была сброшена на сирийский город, была опровергнута Россией. В МИД России отметили, что цель подобных вбросов – выгораживание террористов и оправдание возможных силовых ударов извне.

МИД Сирии отметил, что обвинения сирийской армии в применении химоружия "скучны и неубедительны".