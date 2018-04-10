Посольство РФ о перехвате сообщения в день отравления Скрипалей

Информация британских СМИ о якобы перехваченном аналитиками Королевских ВВС в день отравления Скрипалей подозрительном сообщении из Сирии в Россию "выглядит крайне неубедительно". Об этом заявил пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне.

Ранее желтая британская пресса сообщила о перехвате сообщения из Сирии, адресованное некоему официальному лицу в Москве. В сообщении, по данным газет, говорилось, что "посылка доставлена" и что два человека смогли успешно скрыться.

Эти репортажи выглядят крайне неубедительно, а уж тем более попытки связать эти сообщения с "делом Скрипалей", заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне. По его утверждению, британская позиция основана исключительно на предположениях.

"Посольство уже направило в МИД Великобритании официальный запрос с просьбой подтвердить или опровергнуть данную информацию", — добавил он.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации, где обсуждалась ситуация в Сирии, язвительно прошелся по способностям британских спецслужб. "Почему бы им не предположить, что "Новичок", который им так полюбился, был доставлен в Солсбери прямо из Сирии", — сказал он.

На этом же совещании Василий Небензя предположил, что заявления о якобы предпринятой химической атаке в сирийском городе Дума нацелены на отвлечение внимания общественности от инцидента с экс-сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем.

"Субботний фейк из Думы имеет целью, в том числе, и переключение внимания общественности с водевиля о "деле Скрипалей", в котором окончательно запутался Лондон, вывалив на Россию ничем не подтвержденные обвинения и выполнив основную задачу — добиться от союзников солидарности в выстраивании антироссийского фронта", — заявил Небензя на заседании СБ ООН.

"Теперь англичане уходят от прозрачного расследования и ответов на поставленные вопросы, а попутно заметают следы", — добавил дипломат.

Отношения РФ и Великобритании обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом причастно российское государство. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей.

Позднее Лондон выступил с безапелляционным утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту, выслал российских дипломатов и уговорил сделать то же самое и другие страны. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет и предприняла ответные дипломатические меры.

3 апреля стало известно, что специалистам химической лаборатории Портон-Даун в Великобритании не удалось доказать, что использованный для отравления Скрипалей газ имеет российское происхождение.