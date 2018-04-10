Денис Черышев не помог "Вильярреалу" избежать поражения от "Атлетика"

В заключительном матче 31 тура чемпионата Испании "Вильярреал" на своем поле принимал "Атлетик" из Бильбао и уступил со счетом 1:3. Забитыми голами у победителей отличались Иньиго Кордоба, Иньяки Уильямс и Икер Муньяин, в то время как у "Вильярреала" единственный мяч забил Карлос Бакка.

В составе "желтой субмарины" на 61 минуте при счете 0:2 на замену вышел российский легионер Денис Черышев, однако результативными действиями за свой клуб он отличиться не смог. Отметим, что это появление на поле в футболке "Вильярреала" стало для Черышева первым за последний месяц. Последний раз россиянин играл за клуб 28 февраля. Он был травмирован, однако в марте успел восстановиться и принять участие в товарищеском матче сборной России против Франции.