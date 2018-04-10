Футболисты "Панатинаикоса" объявили бойкот тренировок из-за долгов клуба

Футболисты греческого "Панатинаикоса" сообщили руководству клуба, что не собираются выходить на тренировки из-за образовавшихся перед ними долгов по зарплате. Они заявили о своем намерении саботировать тренировочный процесс вплоть до конца года в случае, если долги не будут полностью погашены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на AFP.

Сообщается, что игроки клуба из Афин не получают денег с октября 2017 года. Ранее "Пао" был оштрафован греческой лигой на три очка в турнирной таблице из-за невыплаты полумиллиона евро экс-футболисту клуба Йенсу Веммеру.

В сезоне 2017/18 20-кратный чемпион Греции занимает девятую строчку в турнирной таблице греческой Суперлиги. Последнее завоевание чемпионского титула датируется сезоном 2009/10. С тех пор бессменным победителем национального турнира является главный противник афинян и самый титулованный клуб страны – пирейский "Олимпиакос", на счету которого 44 победы в чемпионате.