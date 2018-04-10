Турецкая газета Hurriyet: корабль ВМС США приблизился к российской базе в Сирии

Турецкая газета Hurriyet сообщает, что американский эсминец Donald Cook, который находится в Средиземном море, подошел на расстояние 100 километров к сирийскому городу Тартус. В этом городе расположена российская военно-морская база, пишет издание. Российские боевые самолеты по меньшей мере четыре раза пролетали над кораблем ВМС США.

Ранее сообщалось, что USS Donald Cook вышел из порта на Кипре и направился к сирийским берегам. Корабль имеет на борту 60 крылатых ракет Tomahawk, передает РИА Новости.

Дональд Трамп не исключает, что американский ответ на химатаку, якобы имевшую место в сирийском городе Дума, может включать в себя военные действия. Президент США пообещал, что Вашингтон примет решение по инциденту в течение двух суток.