Экология: какие российские регионы находятся под угрозой

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Экология 1 час назад
Экология: какие российские регионы находятся под угрозойЧитайте нас в Telegram
Хранилища с опасными промышленными отходами, расположенные на территории 14 регионов России, могут существенно ухудшить экологическую обстановку, предупреждает центр "Антистихия".
В последние годы постоянно растет число крупных техногенных катастроф и опасных природных явлений. За последние 20 лет в мире жертвами техногенных и природных катастроф стали более трех миллионов человек. В зонах возможного воздействия поражающих факторов при авариях на потенциально опасных объектах живут свыше 90 миллионов россиян, сообщает РИА Новости.
По данным центра "Антистихия", на территории России расположено 844 комплекса гидротехнических сооружений жидких промышленных отходов.
Отмечается, что причинами возможных экологических происшествий являются истечение сроков службы материалов, используемых при консервации, неэффективность методов рекультивации и т.д. Такие объекты находятся на территории 14 областей: Тувы, Башкирии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Хабаровского, Забайкальского, Красноярского краев, Магаданской, Новосибирской, Кемеровской, Свердловской, Нижегородской, Вологодской и Брянской областей.
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