В Ингушетии неизвестный обстрелял автомобиль

В Ингушетии в селе Экажево неизвестный обстрелял автомобиль "Лада Приора". Водитель получил тяжелые ранения, он находится в реанимации. Злоумышленнику удалось скрыться.

В Ингушетии введен план "Перехват", передает ТАСС. Инцидент произошел в понедельник, 9 апреля, около 21:30 по времени Москвы.