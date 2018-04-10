Россиянка Блинкова пробилась во второй круг теннисного турнира в Боготе

Российская теннисистка Анна Блинкова стартовала на турнире в колумбийской Боготе с победы в первом круге. Россиянка в двух сетах выиграла матч у местной теннисистки Марии Камилы Осорио Серрано, которой был предоставлен wild card на турнир. Итоговый счет 6:2, 6:4 в пользу Блинковой.

Соперницы провели на грунтовом корте 1 час 19 минут. Представительница России совершила семь двойных ошибок, одну подачу навылет и реализовала пять брейк-пойнтов.

Соперница Блинковой по второму кругу определится в паре Ана Богдан (Румыния) – Мариана Дуке-Мариньо (Колумбия). Матч теннисисток состоится 10 апреля.