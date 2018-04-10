В Китае самолет столкнулся со стаей птиц и был вынужден аварийно приземлиться

Лайнер Хайнаньских авиалиний столкнулся со стаей птиц после вылета из аэропорта китайского города Фучжоу. Лобовое стекло самолета треснуло, носовая часть получила небольшие повреждения. Экипаж принял решение аварийно сесть в аэропорту вылета.

Самолет выполнял внутренний рейс — Фучжоу-Чжэнчжоу, передает ТАСС. Пострадавших нет. Посадка была успешной.