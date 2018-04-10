Европа оказалась в транспортном коллапсе из-за забастовок

В Европе проходит массовая забастовка работников транспорта. Во Франции — самый масштабный протест железнодорожников за всю историю страны. Отменили поезда по многим направлениям, убытки компании уже составили более 100 миллионов евро.

Работники индустрии вышли на акцию протеста в центре Парижа. Демонстранты недовольны планами правительства реформировать железнодорожный рынок страны, передает телеканал "Россия 24".

Не лучше ситуация и в Германии: там сотрудники аэропорта Мюнхена, Кельна, Бремена, а также крупнейшей воздушной гавани — Франкфурта-на-Майне анонсировали забастовку. Персонал требует повышения зарплаты. Немецкий авиаперевозчик Lufthansa уже отменил более 800 рейсов.