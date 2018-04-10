Капитану сейнера "Норд" нужна срочная медицинская помощь

Капитану российского сейнера "Норд" Владимиру Горбенко нужна срочная медицинская помощь. Адвокат Дмитрий Щербина отметил, что у его подзащитного гипертония, он пережил стресс, врачи говорят о риске развития инфаркта. Сегодня, 10 апреля, Горбенко должны выпустить из следственного изолятора под залог. И сегодня же Служба безопасности Украины планирует допросить остальных членов экипажа по делу капитана. Ему грозит до пяти лет лишения свободы по обвинению в незаконном посещении Крыма.

Россия приложит максимум усилий, чтобы вернуть экипаж судна "Норд" домой. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел. В ночь на понедельник, 9 апреля, российские моряки предприняли уже вторую попытку перехода через украинскую границу — и снова безуспешно.

В Госпогранслужбе заявили, что они считают жителей Керчи своими гражданами, а Киев не оформлял им документы, разрешающие выезд из страны.

Украина удерживает россиян уже полмесяца, напоминает телеканал "Россия 24". Судно задержали во время промысла в нейтральных водах Азовского моря и арестовали. Капитан сейчас находится в следственном изоляторе. На остальных моряков наложен штраф.