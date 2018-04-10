Посольство РФ: отсутствие доступа к Скрипалям может рассматриваться как похищение

Отсутствие доступа к пострадавшим в Британии Сергею Скрипалю и его дочери может рассматриваться, как похищение, заявили в российском посольстве в Великобритании. А переселение Скрипалей в другую страну стало бы грубым нарушением международного права.

Ранее в британских СМИ появились данные, что пострадавших, чтобы обеспечить их безопасность, могут отправить в США, Австралию, Канаду или Новую Зеландию. Между тем российским дипломатам, а также родственнице Скрипалей до сих пор не предоставили доступ к пострадавшим. Кроме того, посольство России в Лондоне направило в МИД Великобритании очередную ноту с просьбой подтвердить или опровергнуть новые данные по делу Скрипалей. Их опубликовали местные СМИ.

"Посольство приняло к сведению появившуюся в британских СМИ новую версию отравления российских граждан Сергея и Юлии Скрипали, согласно которой они были отравлены нервно-паралитическим агентом в виде прозрачного геля без запаха, нанесенного на ручку входной двери дома С.Скрипаля якобы российскими агентами "посреди белого дня", — цитирует заявление посольства телеканал "Россия 24". – Также, согласно британским СМИ, в больнице, куда доставили семью после отравления, "совершенно случайно" оказались врачи, прошедшие тренинг по помощи пострадавшим от химического оружия. Это еще один пример потенциально важной информации, циркулирующей в СМИ, в то время, как российская сторона до сих пор не получила никаких сведений от британских властей через официальные каналы".

Также в посольстве заявили, что Лондон уничтожает улики по делу о покушении на Скрипалей. Об этом говорят планы британских властей снести дом Сергея Скрипаля в Солсбери, а также ресторан и паб, где пострадавшие побывали в день своего отравления.