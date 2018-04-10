Теннисистка Бренгл подала в суд на WTA и ITF после допинг-теста

Американская теннисистка Мэдисон Бренгл подала в суд на Женскую теннисную ассоциацию (WTA) и Международную федерацию тенниса (ITF) после того, как у нее возникли осложнения после взятой допинг-пробы. Известно, что у спортсменки имеется редкое заболевание, в результате которого организм испытывает проблемы после ввода медицинских игл.

"Я подала этот иск для того, чтобы контролирующие мой любимый вид спорта люди осознали, что теннисисты – это не товар, – сказала Бренгл, слова которого приводит Чемпионат.Com со ссылкой на Reuters. – Официальные лица не должны превышать свои полномочия по отношению к игрокам, и я просто не могу спокойно терпеть то отношение к себе, с которым столкнулась. В вопросах, связанных с нашим здоровьем и безопасностью теннисисты должны иметь право голоса".

Вторил Бренгл и ее адвокат Питер Гинсберг.

"Доказательства состояния ее здоровья были проигнорированы теннисными властями. Они отказывались предоставить ей иные варианты тестирования с учетом ее медицинских показаний. Из-за этих допинг-тестов ей пришлось сниматься с нескольких турниров и у нее возникли проблемы со здоровьем: появилась слабость в ведущей руке, а также непроходящая опухоль.

Американка будет добиваться компенсации от организаций, сумма которой, по предположению адвоката, будет равняться порядка 10 миллионам долларов.