Новая эра Китая: Си Цзиньпин провозгласил четыре важнейших принципа

В новую эру социализма Китай будет развиваться в соответствии с четырьмя принципами — последовательными реформами, активными мерами по стимулированию развития, усилением открытости и оказанием содействия всему миру. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Мы продолжим улучшать ситуацию в нашей стране путем реформ и преобразований, предпримем решительные шаги в области инноваций и развития, расширим рамки открытости и кооперации, и, наконец, будем сотрудничать с остальным миром, внося вклад в развитие всего человечества", — сказал он на церемонии открытия Азиатского экономического форума в Южном Китае.

Также Си Цзиньпин отметил, что его страна никогда не станет угрозой для других государств или существующего миропорядка вне зависимости от уровня своего развития, сообщает РИА Новости.

"Вне зависимости от того, каких масштабов в своем развитии достигнет Китай, мы никогда не будем угрозой для других, никогда не будем подрывать существующий миропорядок, никогда не будем стремиться к установлению сфер своего влияния", — заявил китайский лидер.

Азиатский экономический форум проводится на территории южной островной провинции Хайнань с 2001 года. В этом году форум (его еще называют "азиатским Давосом") проходит под девизом "Открытая и инновационная Азия для большего процветания мира".

Россия из года в год принимает активное участие в его мероприятиях, где активно обсуждаются глобальные проблемы, касающиеся перспектив развития экономики России, а также усиления российского присутствия на международной арене.

На форум прибыли президент Филиппин, федеральный президент Австрии, премьер-министры Монголии, Новой Зеландии, Пакистана, Сингапура, с которыми высшее руководство Китая обсуждает важные торгово-экономические и политические проблемы.