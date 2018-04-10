Обвал акций "РусАла" задал тон настроениям на всем российском рынке

Из-за санкций, введенных против "РусАла", цены на алюминий резко подскочили. Компания является одним из крупнейших производителей и поставщиков этого металла на мировой рынок. Любые санкции против нее несут существенный риск нарушения цепочки поставок и, как следствие, дефицита столь важного промышленного компонента.

На этом фоне на Лондонской бирже металлов фьючерсы с поставкой через три месяца взлетели почти на 5 процентов, при том что на полтора процента они выросли еще в пятницу, 6 апреля. Этот скачок цен стал самым сильным за последние два года. "РусАл" является вторым по величине производителем алюминия в мире. На его долю приходится около 17 процентов мирового предложения (не считая Китая).

В Гонконге, основной площадке, где торгуются акции "РусАла", его капитализация снижается сегодня более чем на 10 процентов, а накануне она рухнула почти на 50 процентов. Причем паника усилилась после того, как сама же компания опубликовала предупреждение о возможных технических дефолтах. По сути, санкции ограничивают работу "РусАла" в американских долларах.

Обвал акций "РусАла" задавал тон настроениям на всем российском рынке. Акции компаний падали широким фронтом без каких-либо исключений. По итогам торговой сессии снижение составило по 10 и более процентов. Индекс Мосбиржи потерял более 8 процетов, индекс РТС — 11 с половиной процентов.

На этом фоне существенно ослаб и рубль. Доллар подорожал до 60 рублей 66 копеек. Евро — до 74 рублей 74 копеек. Инвесторы выходили из рублевых активов, поэтому ослабление российской валюты даже на фоне растущих нефтяных цен выглядит вполне логично.

Накануне нечто подобное произошло и с Турцией. Лира обновила исторический минимум — правда, здесь дело не в геополитике. Инфляция в стране находится на достаточно высоком уровне, и инвесторы неоднократно призывали к повышению ставок. Однако президент Турции Реджеп Эрдоган дал понять, что повышения ставок не будет. Наоборот, низкие ставки по кредитам создают условия для развития экономики, увеличивают инвестиции, что в итоге повышает благосостояние населения. Рынок отреагировал на эти слова продажами лиры.

Происходящее на отечественном фондовом рынке, несомненно, будет в центре внимания российского биржевого форума. Он пройдет 10 апреля в Москве и станет уже 9 по счету. Чего ждать от котировок, с какими вызовами еще предстоит столкнуться рынку, что в этой ситуации можно предпринять? Ответы на эти и многие другие вопросы будут искать представители профессионального финансового сообщества и российских властей. Ожидается участие в форуме главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, членов правительства, авторитетных экономистов. Телеканал "Россия 24" будет вести прямую трансляцию пленарной сессии, начало — после 10 утра по московскому времени.