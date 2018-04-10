Обвал акций "РусАла" задал тон настроениям на всем российском рынке

Тема:
Обмен санкциями 1 час назад
Обвал акций "РусАла" задал тон настроениям на всем российском рынкеЧитайте нас в Telegram
Из-за санкций, введенных против "РусАла", цены на алюминий резко подскочили. Компания является одним из крупнейших производителей и поставщиков этого металла на мировой рынок. Любые санкции против нее несут существенный риск нарушения цепочки поставок и, как следствие, дефицита столь важного промышленного компонента.
На этом фоне на Лондонской бирже металлов фьючерсы с поставкой через три месяца взлетели почти на 5 процентов, при том что на полтора процента они выросли еще в пятницу, 6 апреля. Этот скачок цен стал самым сильным за последние два года. "РусАл" является вторым по величине производителем алюминия в мире. На его долю приходится около 17 процентов мирового предложения (не считая Китая).
В Гонконге, основной площадке, где торгуются акции "РусАла", его капитализация снижается сегодня более чем на 10 процентов, а накануне она рухнула почти на 50 процентов. Причем паника усилилась после того, как сама же компания опубликовала предупреждение о возможных технических дефолтах. По сути, санкции ограничивают работу "РусАла" в американских долларах.
Обвал акций "РусАла" задавал тон настроениям на всем российском рынке. Акции компаний падали широким фронтом без каких-либо исключений. По итогам торговой сессии снижение составило по 10 и более процентов. Индекс Мосбиржи потерял более 8 процетов, индекс РТС — 11 с половиной процентов.
На этом фоне существенно ослаб и рубль. Доллар подорожал до 60 рублей 66 копеек. Евро — до 74 рублей 74 копеек. Инвесторы выходили из рублевых активов, поэтому ослабление российской валюты даже на фоне растущих нефтяных цен выглядит вполне логично.
Накануне нечто подобное произошло и с Турцией. Лира обновила исторический минимум — правда, здесь дело не в геополитике. Инфляция в стране находится на достаточно высоком уровне, и инвесторы неоднократно призывали к повышению ставок. Однако президент Турции Реджеп Эрдоган дал понять, что повышения ставок не будет. Наоборот, низкие ставки по кредитам создают условия для развития экономики, увеличивают инвестиции, что в итоге повышает благосостояние населения. Рынок отреагировал на эти слова продажами лиры.
Происходящее на отечественном фондовом рынке, несомненно, будет в центре внимания российского биржевого форума. Он пройдет 10 апреля в Москве и станет уже 9 по счету. Чего ждать от котировок, с какими вызовами еще предстоит столкнуться рынку, что в этой ситуации можно предпринять? Ответы на эти и многие другие вопросы будут искать представители профессионального финансового сообщества и российских властей. Ожидается участие в форуме главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, членов правительства, авторитетных экономистов. Телеканал "Россия 24" будет вести прямую трансляцию пленарной сессии, начало — после 10 утра по московскому времени.
Ранее по теме
-
Сергей Лавров: Россия никогда не будет прогибаться под ультиматумы14 часов назад
-
Новые санкции США: российские акции ушли в красную зону, рубль колеблется15 часов назад
-
Медведев: санкции США - это протекционизм18 часов назад
-
"РусАл" может объявить технический дефолт из-за санкций23 часа назад
-
Новые санкции: фон для встречи президентов РФ и США день ото дня становится хуже1 сутки назад
-
Захарова анонсировала ответ на санкции, Жириновский поинтересовался, "чего хочет Доня"1 сутки назад
Сейчас
Тулеев стал спикером парламента Кемеровской области
Картина дня
-
Свежий видеофейк как повод ударить по Сирии
- Израиль атаковал сирийскую авиабазу
- Российские акции ушли в красную зону
- Лондон прячет концы в воду в деле Скрипалей
- Цукерберг извинился за утечку данных
Самое читаемое
-
Камера запечатлела момент убийства силовиками мужчины. Видео
- Очнувшийся Скрипаль заговорил
- В московском метро пассажиру поездом оторвало ноги
- Умершая актриса Анжелика Волчкова просила врачей не разглашать свой диагноз
- Сухогруз, влетевший в особняк за 85 миллионов долларов, шел из России в Саудовскую Аравию. Видео
Авто.Вести.Ru
-
Богатые тоже бьются: пьяный подросток вдребезги разбил дорогой Porsche!
- Самое быстрое купе BMW M2 показали до премьеры
- Московский автосалон могут пропустить десятки компаний
- Nissan сообщил, когда начнет выпускать обновленные Qashqai и X-Trail в России
- Новый утильсбор: самые популярные машины, которые подорожают
Экономика
-
Акции "РусАла" упали вдвое на фоне санкций США
- Почему ФРС не боится обвала рынков?
- Россия готовит ответ на санкции США
- Прокси-война Ирана и саудитов угрожает сделке ОПЕК
- Худшего момента для торговых войн сложно представить
Недвижимость
-
Не Энистон: после развода Питта утешает архитектор
- По соседству с Роналду: что купить в Португалии по цене московской двушки
- Владельцы торговых центров продолжают играть с огнем
- 5 регионов с самым дешевым жильем
- Подальше от центра: почему покупатели жилья уезжают за МКАД
Вести.Медицина
-
5 ранних признаков шизофрении, которые полезно иметь в виду
- Как и почему операции по снижению веса увеличивают количество разводов
- Есть вопрос: может ли похмелье длиться дольше одного дня
- Что такое катаракта и как ее лечат?
- Инструкция: как избавиться от запаха чеснока и лука изо рта
Вести в 20.00
-
Очередной вброс фабрики фейковых новостей
- Как убивают в Британии: данные Генпрокуратуры РФ
- Первая совместная репетиция Парада Победы
Москва 24
-
Стоны мешали спать: найден мужчина, зарезавший пациента больницы
- 4-месячная девочка умерла после отказа матери лечить ее от ВИЧ
- Подростка жестоко избили за "неправильную одежду"
- Студента задержали за шантаж школьницы интимными фото
- Избивший DJ Smash экс-депутат остался на свободе
Вести.Hi-tech
-
Обзор Xiaomi Redmi 5 Plus: бюджетник в "высоком" стиле
- Apple: модульный Mac Pro выйдет в 2019 году
- Новые смартфоны-флагманы Huawei в России дешевле, чем в Европе
- Искусственный интеллект поможет фотографам электрошоком
- Дуров не отдает ключи от Telegram. Что будет с мессенджером?
Вести-Москва
-
Гонщик на BMW заявляет, что не сбивал погибшую женщину
- Весна в столице: переобуваться или подождать?
- В Параде Победы впервые примут участие истребители Су-57
- Первая полуподземная станция столичного метро почти готова
- Пасхальный фестиваль посвятили благотворительности
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Обнаружена древнейшая в Солнечной системе магнитная запись
- "Бесшумная" гарнитура позволит людям общаться с компьютерами без слов
- Вне Галактики впервые открыта "невидимая" нейтронная звезда
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Вычислены главные голливудские провалы 2017 года
- Лучшие фильмы про любовь
- Уилла Смита унизил силиконовый робот
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Русская модель отказала в любви арабскому олигарху и села в тюрьму
- Почему свадьба Александра Фатюшина разозлила Наталью Гундареву
- "Ты не мужик!": за что директор известного музыканта убил тещу?
- Бывшая любовница Караченцова хочет забрать его в Париж
Телеканал "Культура"
-
Названо имя нового худрука "Табакерки"
- Михаила Угарова проводили в последний путь аплодисментами
- 24 года без Курта Кобейна. Видео
- В ЦДХ покажут работы Бэнкси